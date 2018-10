Udany start i lądowanie Falcona 9 z SAOCOM-1A0

Ósmego października rakieta Falcon 9 wyniosła argentyńskiego satelitę SAOCOM-1A. Po zakończonej pracy pierwszy stopień rakiety udanie wylądował na lądowym stanowisku w bazie Vandenberg.

Zdjęcie Start Falcona 9 z bazy w Vandenberg /AFP

Do startu rakiety Falcon 9 (Block 5) doszło 8 października 2018 o godzinie 04:21 CEST. Miejscem startu była wyrzutnia 4E w bazie Vandenberg (Kalifornia). Lot przebiegł prawidłowo i rakieta Falcon 9 wyniosła argentyńskiego satelitę SAOCOM-1A na prawidłową orbitę heliosynchroniczną. Po zakończeniu pracy pierwszy stopień Falcona 9 udanie wylądował na stanowisku LZ-4, wchodzącym w skład bazy Vandenberg. Jest to pierwszy powrót tego stopnia Falcona 9 do stanowiska lądowego w Kalifornii.

Start odbył się w bardzo dogodnych warunkach oświetleniowych - możliwa była obserwacja strumieni gazów od obu stopni rakiety Falcon 9. Poniższe nagranie prezentuje zapis z miejscowości Newport Beach w Kalifornii.



SAOCOM-1A to argentyński satelita obserwacji Ziemi. Satelita będzie obserwować naszą planetę za pomocą radaru syntetycznej apertury (SAR) na paśmie L. Masa startowa tego satelity to 1600 kg. W przyszłym roku na orbitę ma trafić drugi egzemplarz tego satelity: SAOCOM-1B.

Jest to początek bardzo aktywnego okresu lotów rakiet kosmicznych. Do końca października powinno nastąpić jeszcze 12 a być może nawet i 15 startów rakiet z różnych wyrzutni na całym świecie. Następny start rakiety orbitalnej jest zaplanowany na 9 października (chińska CZ-2C).

Wideo Falcon 9 launch and landing at Vandenberg Air Force Base

