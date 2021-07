Udało się odkryć “kokosową” egzoplanetę

Program COCONUTS, czyli COol Companions ON Ultrawide orbiTS, skupia się na poszukiwaniu planetarnych i “sub-gwiezdnych" (brązowe karły) obiektów towarzyszących wokół gwiazd po dużych orbitach. Dane w programie COCONUTS pochodzą z wielu źródeł, w tym z kosmicznego teleskopu TESS. Program COCONUTS jest wspólną amerykańską-brytyjską pracą naukowców pod przewodnictwem astronomów z University of Hawaii.

Pierwszym obiektem odkrytym w ramach tego programu jest COCONUTS-1 b. Jest to brązowy karzeł krążący wokół białego karła. Co ciekawe, wiek tego białego karła to około 7,5 miliarda lat. Masa brązowego karła to około 15,5 masy Jowisza.

Niedawno na listę znanych i potwierdzonych egzoplanet został dopisany obiekt o oznaczeniu COCONUTS-2 b. Ten obiekt to masywny gazowy gigant o masie około 6,5 masy Jowisza. COCONUTS-2 b krąży wokół czerwonego karła o masie około 0,37 masy naszego Słońca w odległości blisko 6500 jednostek astronomicznych. Jest o mniej więcej 1/10 roku świetlnego. Powoduje to, że dla ludzkiego oka na “kokosowym niebie" gwiazda centralna tego układu nie jest najjaśniejszą - najjaśniejszą będzie niepowiązana z tym układem gwiazda Kanopus. Układ COCONUTS-2 znajduje się około 36 lat świetlnych od Układu Słonecznego.

Odkrycie COCONUTS-2 b jest ciekawym spojrzeniem na słabe i trudne do wykrycia obiekty planetarne, które krążą daleko od swych gwiazd. Tego typu obiekty są chłodne, przez co emitują niewiele promieniowania, w tym na zakresie podczerwonym. Oznacza to, że nawet w naszym “kosmicznym sąsiedztwie" wciąż wiele takich obiektów może się skrywać.

