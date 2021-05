Trwa walka o bilety na załogową misję Blue Origin

Bogaci ludzie oferują coraz większe sumy za lot w ramach załogowej misji Blue Origin. Kwoty sięgają milionów dolarów.

Zdjęcie / /materiały prasowe

Bogaci ludzie walczą o miejsce w pierwszej, załogowej misji Blue Origin. Niektóre oferty za pojedynczy bilet sięgają wartości nawet 2,8 miliona dolarów. Wszystko to za sprawą samej amerykańskiej firmy, która wystawiła jeden bilet na specjalną aukcję w postaci licytacji. W wydarzeniu wzięło ponad 5200 oferentów z 136 krajów - podało Blue Origin w oficjalnym oświadczeniu. Początkowo bilet wyceniono na 1,4 miliona dolarów, ale oferta została szybko przebita na 2,8 miliona.

Zakupiony bilet będzie upoważniał osobę do wejścia na RSS First Step, kapsułę z miejscem dla sześciu osób. Przychody z biletu zostaną przekazane na rzecz organizacji filantropijnej Blue Origin - Club for the Future.

Blue Origin nie ujawniło dokładnej, finalnej ceny za pojedynczy bilet, ale biorąc pod uwagę klientów oraz ceny na aukcji - można się spodziewać, że będzie ona ogromna. Podczas debiutanckiego lotu wraz z misją załogową, kapsuła Blue Origin wzniesie się z pustyni w Teksasie i zaoferuje niesamowity widok Ziemi w różnych perspektyw.

