Chińskie źródła podają, że w drugiej połowie roku nastąpi deorbitacja modułu Tiangong-2.

Zdjęcie Jedno z opublikowanych zdjęć TG-2 i Shenzhou-11 z BX-2 (małego satelity krążącego przez pewien czas w pobliżu TG-2) /materiały promocyjne

Chiński moduł orbitalny Tiangong-2 (TG-2) od września 2016 znajduje się na orbicie. W październiku 2016 roku przycumowała do niego chińska misja załogowa Shenzhou-11. Lot trwał miesiąc i była to najdłuższa dotychczasowa wyprawa załogowa w ramach programu Shenzhou.

Następnie, w kwietniu 2017 roku do TG-2 przycumował bezzałogowy pojazd zaopatrzeniowy Tianzhou-1 (TZ-1). Celem misji było przetestowanie procedur automatycznego cumowania, jako elementu przygotowań do prac przy chińskiej wielomodułowej stacji orbitalnej. TZ-1 zszedł z orbity we wrześniu 2017 roku. TG-2 pozostał na orbicie, ale misja modułu wówczas się już praktycznie zakończyła, choć Chiny nadal kontrolowały pojazd.

W 2020 roku powinien zostać wyniesiony na orbitę pierwszy, centralny moduł przyszłej stacji orbitalnej. Ma ona nieco przypominać dawną radziecką/rosyjską stację Mir. W tym samym roku na jej pokład powinna zostać wyniesiona także kolejna chińska misja załogowa, Shenzhou-12.

Chiny chcą uniknąć sytuacji, która nastąpiła w przypadku poprzedniego modułu, TG-1. Spłonął on w atmosferze 2 kwietnia 2018 roku nad Pacyfikiem, z dala od naziemnej infrastruktury. Proces deorbitacji TG-1 nie był kontrolowany.

Po raz pierwszy we wrześniu 2018 roku Chiny ogłosiły, kiedy dojdzie do deorbitacji TG-2. Wówczas informowano, że deorbitacja TG-2 nastąpi w lipcu 2019 roku. Aktualne (marzec 2019) doniesienia sugerują, że TG-2 zejdzie z orbity nieco później, jednak wciąż w drugiej połowie obecnego roku. Z dostępnych źródeł wynika, że pewien związek z nieznacznym opóźnieniem deorbitacji TG-2 ma niska aktywność słoneczna. W wyniku okresu słonecznego minimum, górne warstwy atmosfery są rzadsze, przez co naturalny proces deorbitacji zachodzi wolniej.

Prawdopodobnie TG-2 po zejściu na określoną wysokość orbity odpali swoje silniki i zakończy proces deorbitacji. Aktualnie (stan na 4 marca 2019 roku) orbita TG-2 ma wysokość 379x391 km.