Opublikowano niesamowity film pt. "The Comet", w którym wykorzystano zdjęcia z misji sondy Rosetta.

Spojrzenie na kometę 67P z 5 lipca 2015 roku

Dzięki europejskiej misji Rosetta, 67P/Czuriumow-Gierasimienko (67P) jest prawdopodobnie najlepiej poznaną kometą. Sonda została wystrzelona 2 marca 2004 roku i dotarła do komety 6 sierpnia 2014 roku. Oczom naukowców ukazał się niesamowity obiekt, tak naprawdę będący złożeniem dwóch mniejszych (choć jest możliwe, że nie złączenia a kolizji). Na powierzchni komety osiadł lądownik Philae, natomiast sonda krążyła wokół 67P przez kolejne dwa lata. Koniec misji nastąpił 30 września 2016 roku. Sonda zakończyła misję lądowaniem na powierzchni komety.

Zdjęcia z tej misji są zachwycające - nie tylko dla naukowców. Poniższy film pt. "The Comet" powstał dzięki zdjęciom z misji sondy Rosetta. Jest to niesamowita wyprawa do małego obiektu krążącego w naszym Układzie Słonecznym, na którym panują warunki odmienne od tych, jakie znamy na Ziemi.

W ostatnich latach proponowano kolejną misję ku komecie 67P. Koncepcja misji o nazwie COmet Nucleus Dust and Organics Return (CONDOR) była jednym z kandydatów na misję NASA klasy New Frontiers. Ta koncepcja ostatecznie przegrała rywalizację z misją Dragonfly - drona badającego Tytana.

Nie oznacza to jednak, że nie ma aktualnie żadnej misji kometarnej. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wybrała w czerwcu 2019 nową misję ku komecie. Jej start planowany jest na 2028 rok. W tej misji udział wezmą także polskie podmioty branży kosmicznej.