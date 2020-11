Test silnika hybrydowego SF1000

Firma SpaceForest przeprowadziła udany test silnika SF1000. Jest to obecnie największy w Polsce rakietowy silnik hybrydowy.

Zdjęcie Test SF1000. Fot. SpaceForest /materiały prasowe

Pod koniec 2017 roku firma SpaceForest poinformowała o przyznaniu funduszy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na budowę rakiety suborbitalnej o nazwie Suborbital Inexpensive Rocket (SIR). Projekt budowy rakiety ruszył w kwietniu 2018 roku. Oprócz nazwy SIR używana jest także nazwa Perun.

Rakieta SIR/Perun ma być zdolna do osiągnięcia pułapu nawet 150 km. Na tę wysokość rakieta SIR będzie zdolna wynieść ładunek 50 kg. Rakieta ma mieć długość 10 m i ma być w pełni odzyskiwalna. Koszt lotu ma być znacznie niższy od obecnie używanych i przyszłych konstrukcji. Dzięki temu SIR będzie w stanie wykonywać loty dla podmiotów, których dziś nie stać na badania przy pomocy rakiet suborbitalnych.



Rakieta SIR może być jednym z ważnych ogniw polskiego sektora kosmicznego, które musi być konkurencyjne przynajmniej na skalę europejską.



Pomiędzy 2018 a 2020 rokiem SpaceForest wykonał serię testów coraz to większych silników rakietowych. Wykonano m.in. testy silnika SF200 oraz lot demonstratora rakiety Perun.



W listopadzie 2020 SpaceForest wykonał pierwszy test silnika SF1000. Jest to obecnie największy hybrydowy silnik rakietowy w Polsce. Nagranie tego testu zamieszczamy poniżej. Test wykonano na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Przez pierwsze dziewięć sekund silnik SF1000 pracował prawidłowo. W dziesiątej sekundzie testu pojawiły się pewne nieprawidłowości w pracy silnika.

Kolejny test silnika SF1000 może nastąpić jeszcze w tym roku.