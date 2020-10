Ten silnik może skrócić czas podróży na Marsa o połowę

Firma USNC-Tech opracowała silnik jądrowy, który może skrócić czas podróży na Marsa o prawie połowę. Jak działa ta technologia?

Zdjęcie Koncept nowego silnika USNC-Tech /materiały prasowe

Ultra Safe Nuclear Technologies, to firma, która zajmuje się technologią nuklearną i jest zlokalizowana w amerykańskim mieście Seattle. Firma USNC-Tech przedstawiła NASA koncepcję, która jak sądzi może zmniejszyć czas podróży na Marsa o połowę - do trzech, zamiast do około siedmiu miesięcy. Firma twierdzi, że koncepcja silnika Nuclear Thermal Propulsion jest bezpieczniejsza niż inne, proponowane modele oraz jest znacznie bardziej wydajna od klasycznych rakiet chemicznych.

Koncepcja USNC-Tech ma pomóc zrewolucjonizować podróże w głąb kosmosu poprzez zapewnienie bardziej wydajnej alternatywy dla rakiet chemicznych, na których obecnie polegamy jako ludzkość. Te konstrukcje są także wykorzystywane do podróży astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Rakiety chemiczne zbliżają się jednak do swoich konstrukcyjnych ograniczeń, tak więc nic dziwnego, że firmy poszukują nowego rozwiązania. USNC-Tech twierdzi, że w rakiecie jądrowej paliwo może pracować w wyższych temperaturach, co pozwala na bezpieczniejsze konstrukcje reaktorów oraz zapewnienie wysokiej jakości ciągu. Co więcej, paliwo można wytwarzać przy pomocy obecnych łańcuchów dostaw oraz zakładów produkcyjnych.

Choć USNC-Tech twierdzi, że ich silnik jądrowy działa w wydajny i bezpieczny sposób, minie jeszcze dużo czasu zanim zobaczymy tego typu rozwiązanie w realnej rakiecie startującej z Ziemi. Bardzo możliwe, że opisywana technologia nie przebije się także do szerszych zastosowań i będziemy musieli z niej zrezygnować.