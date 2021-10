Teleskop Hubble’a znalazł niezwykłą galaktykę

Teleskop Hubble’a już od przeszło 30 lat jest jednym z głównym narzędzi pozwalającym na zdobycie wiedzy o kosmosie. Urządzenie zostało wystrzelone w 1990 roku i od tamtego momentu jest wykorzystywane do oglądania i badania odległych galaktyk, planet i gwiazd. Tym razem teleskop uchwycił ciekawą galaktykę, która została określona mianem NGC 5728.

NGC 5728 jest spiralną galaktyką Seyferta. Oznacza to, że cechuje się niestandardowo wysoką jasnością jądra. Galaktyka została sfotografowana przez Wide Field Camera 3, która jest bardzo czuła na światło widzialne i podczerwone. W oficjalnym komunikacie naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej wyjaśniają, że to czego nie widać, czyni tę galaktykę niezwykłą.

Reklama

"Jak widać na zdjęciu, NGC 5728 jest możliwe do zaobserwowania i wygląda całkiem zwyczajnie na widzialnej i podczerwonej długości fal. Fascynujące jest to, że centrum galaktyki emituje ogromną ilość światła w spektrum elektromagnetycznym, którego WFC3 nie jest w stanie wyłapać". - wyjaśnia w komunikacie Europejska Agencja Kosmiczna. Co więcej, ESA zakłada, że jądro galaktyki NGC 5728 może emitować jeszcze więcej światła widzialnego i podczerwonego, które nie zostało uchwycone przez teleskop ze względu na to, że jest blokowane przez otaczający je pył.