Teleskop Hubble’a z problemami

Teleskop Hubble’a po raz kolejny ma problemy. Okazuje się, że komputer znajdujący się na tej konstrukcji nie działa. NASA znów przełączyła Hubble’a w tryb bezczynności. Teleskop działa w tym statusie już od kilku dni.

Zdjęcie Teleskop Hubble'a - zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Teleskop Hubble’a po raz kolejny musi borykać się z problemami. To już kolejne z nich, które zdarzyły się na przestrzeni ostatnich miesięcy. NASA musiała ponownie wprowadzić swój teleskop w stan bezczynności. Komputer z lat 80 ubiegłego wieku kontrolujący większość instrumentów naukowych po prostu się wyłączył. Bardzo możliwe, że w tym przypadku chodzi o usterkę karty pamięci znajdującej się na pokładzie. Nic dziwnego - Hubble znajduje się w przestrzeni kosmicznej od ponad 30 lat.

Sprawę awarii badają inżynierowie w NASA Goddard Space Flight Center w Maryland próbując rozwiązać całą sytuację. Podczas naprawiania błędu, komputer na pokładzie Hubble’a ponownie się wyłączyć. Zespół NASA próbuje przełączyć teleskop na zapasową kartę pamięci, która znajduje się w innym miejscu. Jeśli to się uda, NASA będzie mogła ponownie spróbować uruchomić wszystkie systemy Teleskopu Hubble’a oraz przywrócić go do życia.

Widać jednak, że kolejne miesiące teleskopu są policzone. Usterka goni usterkę i wygląda na to, że żywot Hubble’a zbliża się ku końcowi.

