Teleskop Hubble’a wciąż pozostaje w trybie offline

Kosmiczny Teleskop Hubble’a pozostaje w trybie offline. Teleskop nie działa już przez ponad tydzień. NASA dalej pracuje nad rozwiązaniem problemu, który pojawił się na jego pokładzie.

Zdjęcie NASA pracuje nad przywróceniem Hubble'a do życia / materiały prasowe

Reklama

Kosmiczny Teleskop Hubble’a dalej pozostaje niedostępny i działa w trybie offline. Z punktu widzenia Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, ta sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Inżynierowie NASA w USA pracują nad rozwiązaniem problemu, który dotyczy niesprawnej karty pamięci powiązanej z komputerem pokładowym teleskopu. Aby zapobiec dalszym, potencjalnym awariom, NASA wprowadziła Hubble’a w tryb offline - w ten sposób teleskop pozostaje w stanie bezczynności, a większość systemów na jego pokładzie nie działa.

Reklama

Pierwotnie plan NASA zakładał ponowne uruchomienie komputera na pokładzie Hubble’a, ale to się nie udało. Inżynierowie próbowali także dostać się do zapasowego modułu pamięci - to też się nie udało. Kolejna próba naprawy, która miała dostarczyć dalszych danych do diagnostyki również się nie powiodła. Warto jednak pamiętać, że Hubble ma na swoim pokładzie komputer z lat 70 ubiegłego wieku.

Dopóki nie uda się ponownie uruchomić komputera na pokładzie teleskopu - do wtedy pozostanie on w trybie awaryjnym. Wszystkie badania naukowe zostały tymczasowo wstrzymane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W Korei Południowej odbyły się targi „InterBattery 2021” AFP