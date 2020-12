Teleskop FAST zostanie otwarty na międzynarodowe zespoły naukowców

Chiński teleskop FAST zostanie otwarty dla zespołów międzynarodowych naukowców. Konstrukcja posiada 500 metrów średnicy i jest obecnie największym radioteleskopem na świecie.

Zdjęcie Chińczycy otworzą swój teleskop FAST /AFP

FAST został oficjalnie ukończony w 2016 roku, jednak do tej pory konstrukcja była testowana tak, aby sprawdzić jej poprawne działanie. Chińczycy zobowiązali się do otworzenia jej na zespoły międzynarodowych naukowców. Przed ukończeniem FAST, to niedziałające obserwatorium Arecibo było największym radioteleskopem na świecie.

Chińczycy mają zamiar przyjmować wnioski od naukowców do końca 2021 roku. Naukowcy z zagranicy będą mogli wykorzystać teleskop do swoich indywidualnych badań. Cała konstrukcja ma nie tylko dużą średnicę, ale również została umieszczona w specjalnej strefie ciszy radiowej, w której zarówno komputery, jak i smartfony nie mają prawa działać.

Niektóre badania mogą być zbyt wrażliwe, aby można było je przeprowadzić w chińskim obserwatorium radiowym - wszystko ze względu na obawy, iż chiński rząd będzie szpiegował lub kradł część własności intelektualnej. Na ten moment nie potwierdzono, jakie badania będą prowadzone przy wykorzystaniu FAST.