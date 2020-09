Kanadyjska Agencja Kosmiczna (CSA), wybrała firmę Global Spatial Technology Solutions do realizacji projektu w ramach programu rozwoju technologii kosmicznej.

Zdjęcie Leopard /materiały prasowe

Zadanie obejmuje opracowanie technologii wykorzystującej wizję komputerową i sztuczną inteligencję dla podejmowania lepszych decyzji podczas operacji w przestrzeni kosmicznej, która zostanie zastosowana np. w lądownikach badawczych, łazikach czy systemach obserwacji Ziemi. W projekcie zostanie użyte rozwiązanie opracowane przez specjalistów firmy KP Labs z Gliwic, wykorzystujące przetwarzanie danych już na orbicie. Komputer Leopard zostanie zamontowany także w budowanym przez spółkę satelicie Intuition-1.

Reklama

- To wielka przyjemność być częścią tego projektu i móc wesprzeć GSTS naszym produktem, w zakresie oceny wydajności naszej nowo opracowanej jednostki przetwarzania danych Leopard w szeregu różnorodnych zastosowań odnoszących się do misji kosmicznych. Przetwarzanie danych na orbicie stanowi przełom w dotychczasowym podejściu do analizy informacji. Wierzymy, że udostępniona przez nas jednostka przetwarzania danych o nazwie Leopard, pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów misji. Stawiane przed zespołem KP Labs zadanie, polegające na przetestowaniu i adaptacji głębokich sieci neuronowych, niewykorzystywanych dotychczas w przestrzeni kosmicznej, umożliwi ich implementację w ramach jednostki obliczeniowej Leopard oraz pozostałej infrastruktury. Wierzę, że rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji wspomogą eksplorację kosmosu, w której autonomia poszczególnych rozwiązań pozwoli w przyszłości radzić sobie z coraz większą złożonością scenariuszy i odkrywać tajemnicze światy - powiedział Michał Zachara, dyrektor operacyjny KP Labs.

KP Labs to firma działająca w sektorze technologii kosmicznych. Spółka m.in. buduje satelitę Intuition-1, który dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu sztucznej inteligencji i specjalnie przygotowanemu komputerowi pokładowemu zautomatyzuje proces pozyskiwania zdjęć na orbicie. Zdjęcia nie będą przesyłane na Ziemię do obróbki, ale będą analizowane na pokładzie satelity, co pozwoli przyspieszyć cały proces pozyskiwania informacji.