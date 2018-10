Status misji Hayabusa 2 (październik 2018)

23 października odbyła się konferencja podsumowująca status misji Hayabusa 2. Poinformowano na niej, że w ostatnich dniach sonda znalazła się rekordowo blisko celu. A to jeszcze nie koniec misji!

Zdjęcie Zdjęcie powierzchni Ryugu i cienia Hayabusy 2 wykonane 15 października z odległości 47 metrów /materiały prasowe

Sonda Hayabusa 2 została wystrzelona w grudniu 2014 roku. Po ponad trzech latach lotu znalazła się w pobliżu celu misji – 27 czerwca 2018 dotarła do planetoidy 162173 Ryugu. Następnie, po wstępnej fazie obserwacji planetoidy (oraz wyboru ciekawych lądowisk), we wrześniu i w październiku 2018 roku Hayabusa 2 uwolniła lądowniko-łaziki MINERVA II i MASCOT. Pojazdy z sukcesem osiadły na powierzchni Ryugu i wykonały serię pomiarów.

23 października japońska agencja kosmiczna JAXA zorganizowała konferencje dotyczącą misji Hayabusa 2. Po lądowaniu i pracy MASCOT-a, sonda Hayabusa 2 skupiła się na przygotowaniu do lądowania (a raczej zetknięcia) na powierzchni Ryugu w celu pobrania próbek. Przed tym lądowaniem JAXA zaplanowała wykonanie kilku zbliżeń do powierzchni Ryugu na odległości rzędu kilkudziesięciu metrów (i mniej). Celem było przetestowanie procedur oraz oprogramowania i systemu laserowego dalmierza. Jest to ważna kwestia, gdyż na powierzchni Ryugu znajdują się większe głazy, co oznacza ryzyko kolizji sondy, jeśli Hayabusa 2 zbyt długo będzie przebywać w jednym miejscu.

15 października Hayabusa 2 zbliżyła się na minimalną odległość 22,3 metra od powierzchni Ryugu. Łącznie w odległości mniejszej od 30 metrów sonda przebywała krócej niż 2 minuty, zaś w odległości mniejszej od 50 metrów – przez 6 minut.

Zdjęcie Ruch lądownika MASCOT oraz jeden z widoków z powierzchni Ryugu / materiały prasowe

Było to już drugie testowe zbliżenie Hayabusy 2 do Ryugu. Trzecie JAXA zaplanowała na dni 23-25 października. W trakcie trzeciego zbliżenia Hayabusy 2 do planetoidy JAXA ma zamiar przetestować m.in. kolejne procedury operowania w pobliżu Ryugu na podstawie pokładowego dalmierza laserowego. Jest także możliwe uwolnienie markera, który zostanie umieszczony na powierzchni Ryugu. Podczas tego zbliżenia minimalna odległość do planetoidy może wynieść około 10 metrów.

Pod koniec roku (listopad i grudzień) nastąpi chwilowe zatrzymanie prac Hayabusy 2. Ma to związek z pozycją planetoidy Ryugu względem Ziemi – wówczas będzie przebywać zbyt blisko Słońca i nie będzie możliwa efektywna komunikacja z sondą. Do tego czasu JAXA chce przetestować procedury zbliżania Hayabusy 2 do Ryugu, tak aby pobranie próbek nastąpiło bez żadnych problemów.