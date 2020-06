Właściciel SpaceX wysłał wiadomość e-mail do swoich współpracowników w której zwraca uwagę, że opracowanie rakiety Starship powinno stać się obecnie ”najwyższym priorytetem”.

Zdjęcie Ta rakieta wyniesie nas na Marsa /AFP

Jakiś czas temu Elon Musk, założyciel firmy SpaceX, wyjawił, że postępy w budowie rakiety nośnej Super Heavy - Starship (BFR) są zgodne z oczekiwaniami. Choć pierwsze testy miały się odbyć jeszcze w ubiegłym roku, całość zaliczyła spore opóźnienie.

Reklama

W minioną sobotę Musk wysłał jednak do swoich pracowników oczywistego e-maila, w którym stanowczo poinformował, że pracę nad statkiem kosmicznym powinny stać się "najwyższym priorytetem".

Zaprezentowany po raz pierwszy we wrześniu 2019 roku, prototyp Starship miał 50 m długości i 9 m średnicy. Jego ładowność wynosiła natomiast ok. 150 ton. To właśnie ten statek ma w przyszłości zabrać ludzi na Księżyc oraz Marsa.

Stanowczy mail oznacza, że prace nad rakietą mogą nabrać jeszcze szybszego tempa.

​NASA i SpaceX - udany start i lot Crew Dragon 1 11 NASA i SpaceX - udany start Crew Dragon Demo-2 Autor zdjęcia: Źródło: AFP 11