Statek SpaceX Starship z pomyślnym testem

Statek kosmiczny Starship przeszedł pomyślny test związany z próbą statyczną.

Zdjęcie Statek SpaceX Starship /materiały prasowe

Elon Musk ma powody do zadowolenia. Statek kosmiczny Starship wyprodukowany przez firmę SpaceX przeszedł pomyślnie próbę statyczną. Już niedługo przedsiębiorstwo ma zamiar wykonać kolejny test, który będzie zakładał wystrzelenie Starship na wysokość około 150 metrów. Warto przypomnieć, iż poprzedni testy Starship SN5 zakończyły się niepowodzeniem, niektóre prototypy ulegały zniszczeniu. To pierwszy tego typu test, który został zakończony pozytywnym wynikiem, co faktycznie może dawać Elonowi Muskowi powody do optymizmu.

Starship to statek, który w przyszłości ma zabrać nawet do 100 osób w przestrzeń kosmiczną. Oprócz tego, SpaceX ma zamiar stworzyć także specjalną wersję towarową pojazdu pozwalającą na przewożenie ładunku o ciężarze do 100 ton. Dla porównania, obecnie rakieta Falcon Heavy posiada ładowność na poziomie 64 ton. Elon Musk planuje sytuację tak, aby Starship mógł zabierać ludzi nie tylko na Księżyc, ale również na Marsa.