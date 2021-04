Start helikoptera Ingenuity został przełożony na 14 kwietnia

NASA - ze względu na problemy techniczne - była zmuszona przełożyć start helikoptera Ingenuity z nocy 11 na 12 kwietnia, na "najwcześniej 14 kwietnia" - informuje NASA.

Helikopter Ingenuity - model przygotowany przez NASA

Ingenuity (pomysłowość) to specjalny latający dron przypominający mały helikopter. Zasilany jest on światłem słonecznym, a w czasie trwania misji wykonać ma minimum kilka lotów rozpoznawczych w niewielkiej odległości od pojazdu macierzystego. To pierwsza tego typu maszyna w historii astronautyki. Nigdy wcześniej nie pilotowano maszyną sterowaną z powierzchni innej planet.

Planowany start został przerwany ze względu na problemy z sekwencją startową podczas przechodzenia z trybu przed lotem, do trybu wspierającego właściwy lot.





Co stanie się po wypuszczeniu helikoptera?



Loty Ingenuity mogą być pionierskie w kontekście szybujących statków zdolnych do badania innych planet. Latające drony na Marsie mogą przeprowadzać zwiady przed łazikami, aby zaplanować najlepsze trasy lub informować o niebezpiecznym terenie.

Dalsze plany łazika Perseverance



Zgodnie z planem, główne eksperymenty naukowe łazika będą musiały poczekać jeszcze kilka miesięcy, podczas gdy inżynierowie będą testować jego instrumenty naukowe i przygotowywać się do pierwszego lotu helikopterem na innej planecie. Ostatecznie Perseverance wykorzysta cały arsenał narzędzi, w tym wiertło, kamerę zbliżeniową i wiele czujników chemicznych, aby poszukać oznak życia z przeszłości w marsjańskich skałach.



