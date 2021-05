Prototyp rakiety kosmicznej Starship z powodzeniem zakończył testy. Jak wynika z opublikowanych materiałów – pojazd wystartował i wrócił na swoje lądowisko w Boca Chica.

Reklama

Zdjęcie Starship SN10 /AFP

Należąca do Elona Muska firma SpaceX konsekwentnie kontynuuje testowe loty swoich kolejnych prototypowych rakiet kosmicznych. Choć poprzednie próby nie zawsze kończyły się pomyślnie dla agencji kosmicznej znanego miliardera, tym razem wszystko przebiegło sprawnie.

Reklama

SN15 wystartował w środę po południu i wrócił na lądowisko w Boca Chica w Teksasie. Rakieta wylądowała w jednym kawałku i nie uległa przypadkowym awariom, jak miewało to miejsce w przypadku poprzednich prototypów. Osoby śledzący wydarzenie poinformowały jedynie o niewielkim pożarze w okolicy miejsca lądowania, które szybko zostało ugaszone.

To bez wątpienia ogromny sukces SpaceX. Przypomnijmy, że podczas przeprowadzonego 30 marca testu modelu SN11, doszło do potężnej eksplozji trakcie lotu. Test odbył się we mgle. Również rakieta SN10 nie doczekała się dalszych prób. Prototyp eksplodował na teksańskim lądowisku w chwilę po lądowaniu, kiedy amerykańska firma kosmiczna SpaceX zaczęła już celebrować sukces ekspedycji.