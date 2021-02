Starlink ma już ponad 10 000 użytkowników

Wniosek firmy SpaceX o otrzymanie koncesji operatora telekomunikacyjnego jasno pokazuje, że z usługi internetowej Starlink korzysta już ponad 10 000 osób.

Zdjęcie Satelita Starlink /materiały prasowe

Pod koniec ubiegłego roku ruszyły publiczne beta testy internetu Starlink opierającego się o specjalną konstelację satelitów wysłaną ponad powierzchnię Ziemi. Jak poinformowało CNBC, należąca do Elona Muska firma SpaceX złożyła niedawno specjalny wniosek, który ma na celu uzyskanie koncesji oficjalnego operatora telekomunikacyjnego. Wynika z niego, że do satelitarnego internetu jest obecnie podłączonych ponad 10000 osób.

Z wniosku można wyczytać także, że Starlink stara się o przyznanie licencji by otrzymać specjalny dodatek pieniężny dotyczący świadczenia usług telekomunikacyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku firmy należącej do Elona Muska, może to być nawet kilka milionów dolarów. W liście odnotowano również, że SpaceX ma już ponad 1000 satelitów na orbicie, a dostarczany internet może pracować z maksymalnym połączeniem sięgającym 100/20 megabitów na sekundę.

Choć to wciąż niewiele względem zapowiadanego maksymalnego poziomu 1 Gb/s, to jednak Elon Musk nie siada na laurach i już teraz zapowiada, że długoterminowy cel został zwiększony do 10 Gb/s. Gdyby się to udało, Starlink byłby szybszy niż wiele naziemnych gigabitowych sieci szerokopasmowych, a tym samym stworzyłby poważną konkurencję na rynku dostawców internetu.