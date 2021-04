SpaceX Starship zabierze ludzi na Księżyc w 2024 roku?

Elon Musk podzielił się informacją, według której Starship miałby zabrać astronautów na Księżyc. I to już za trzy lata.

Reklama

Zdjęcie SpaceX Starship /materiały prasowe

NASA i SpaceX doszły do porozumienia - rakieta Starship ma zabrać ludzi na Księżyc już w 2024 roku. NASA prowadzi obecnie program Artemis, którego celem jest wysłanie ludzi na powierzchnię Księżyca i stworzenie tam bazy na przyszłość. Dyrektor generalny SpaceX, Elon Musk potwierdził, iż wierzy w to, że misję na Księżyc uda się zrealizować do 2024 roku.

Reklama

Musk przyznał jednak, że często podchodzi zbyt optymistycznie do swoich ram czasowych w konkretnych misjach. Lądowanie na Księżycu w 2024 roku zostało pierwotnie ustanowione przez Donalda Trumpa. Musk wierzy jednak, że SpaceX będzie w stanie wykonać zadanie według pierwszego harmonogramu pod rządami prezydenta Bidena.

Obecnie Elon Musk uważa, że statek Starship będzie w stanie latać z ludźmi na pokładzie jeszcze do 2023 roku. Do tego czasu jednak SpaceX musi wykonać mnóstwo testów oraz rozwinąć dostatecznie wybrane technologie. Jak dotąd cztery testy startowe Starship zakończyły się niepowodzeniem - kilka prototypów wybuchło podczas lądowania. Ten, któremu udało się wylądować, również eksplodował kilka minut później.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Astronauci SpaceX: Crew Dragon wkraczają na ISS AFP