Program SpaceX Inspiration4 po raz pierwszy w historii posłał w kosmos "astronautów-amatorów". Jest to pierwsza misja na orbitę bez udziału zawodowych astronautów z profesjonalnych agencji przemysłu kosmicznego, jednak nie zostali wystrzeleni bez stosownego przygotowania. Każdy uczestnik wyprawy odbył wcześniej sześciomiesięczne przeszkolenie.

Celem wyprawy jest zebranie 200 milionów dolarów dla szpitala St. Jude Children's Research. Trójka członków załogi to pracownicy wymienionej placówki. Misja jest w pełni zautomatyzowana, co oznacza, że nie będą wymagane od nich żadne manewry. SpaceX zadbało o maksymalny komfort uczestników wyprawy. Dlatego też do Crew Dragon została zaimplementowana specjalna szklana kopuła, która ma zapewnić astronautom piękne widoki na Ziemię i kosmos. Uczestnicy misji wykorzystali okazję. by zrobić kilka zdjęć i podzielić się nimi ze światem za pośrednictwem Twittera.

Inspiration4 to na pewno nie ostatni taki projekt firmy przemysłu kosmicznego SpaceX. Przedsiębiorstwo Elona Muska planuje kolejne tego typu wyprawy. Następna ma się odbyć już w styczniu 2022 roku. W późniejszych planach znajduje się też lot wokół orbity księżyca.