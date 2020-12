SpaceX - eksplozja Starshipa SN8 podczas próby lądowania

Model SN8 pojazdu Starship wykonał lot na 12,5 km. Lot zakończył się eksplozją podczas próby lądowania. Na pokładzie nie było ludzi.

Zdjęcie Starship SN8 - moment eksplozji przy próbie lądowania. Fot. SpaceX /materiały prasowe

Test modelu SN8 pojazdu Starship został wykonany 8 grudnia 2020 roku z Boca Chica w Teksasie. Był to pierwszy test tego pojazdu na tak dużą wysokość - wcześniej wykonane zostały loty modeli SN5 i SN6 na wysokość około 150 metrów. Tamte modele - w porównaniu z SN8 - były uproszczone w swojej konstrukcji i kształcie.

Do startu SN8 doszło 9 grudnia około godziny 23:45 CET. SN8 wznosił się powoli na trzech silnikach Raptor. W trakcie lotu stopniowo były wyłączane silniki.

Po osiągnięciu zakładanego pułapu rozpoczął się lot w pozycji horyzontalnej. Pojazd w ten sposób obniżał swoją wysokość, aż do ostatnich sekund przed lądowaniem.



W ostatnich sekundach przed lądowaniem pojazd SN8 znów zmienił swoją pozycję do pionowej, po czym nastąpiła próba lądowania. To lądowanie zakończyło się niepowodzeniem i eksplozją SN8. Zespół SpaceX uznał jednak test za udany (szybko pojawił się komentarz “nice work"). Lądowanie nastąpiło w wyznaczonym miejscu. Test trwał sześć minut i 42 sekundy.



Moment eksplozji nastąpił w 01:54:55 filmu:

Czym był Starship SN8?



Pojazd Serial Number 8 (SN8) to prototyp rakiety budowanej przez SpaceX firmę należącą do amerykańskiego miliardera Elona Muska. Firma ma za sobą wiele sukcesów takich jak rakiety Falcon 9 czy Falcon Heavy i ich lądujące boostery. Starship nie jest jednak “tylko" rozwinięciem technologii stosowanych w Falconach - przede wszystkim jest to zestaw nowych rozwiązań i technologii, opierających się na założeniu wielokrotnego wykorzystania. Egzemplarz SN8 jest już budowany od kilku miesięcy.



Starship ma być potężnym pojazdem wielokrotnego użytku, który wyraźnie obniży koszty wysyłki ładunków i ludzi w kosmos. W przyszłości na jego pokładzie mają odbywać się loty na Księżyc i Marsa. Razem z boosterem Super Heavy ma mieć wysokość 120 metrów. Na jego pokładzie będzie można przewozić ponad 100 ton ładunku.