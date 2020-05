Rakieta Falcon 9 mająca wynieść kapsułę Crew Dragon otrzymała oficjalne pozwolenie na start. Wszystko zaplanowano na godzinę 22:33 w środę czasu polskiego. Co na obecnym etapie może pokrzyżować plany misji?

Zdjęcie Rakieta Falcon 9 jest już gotowa do startu /AFP

Wszystkie systemy zostały sprawdzone, łącznie w silnikami i procedurą wejścia na pokład astronautów Hurleya i Behnken - potwierdziło podczas konferencji NASA.

Jaki jest cel misji testowej Crew Dragon? Od 2011 roku NASA korzystała z pomocy Rosjan - teraz nadszedł czas na zmiany. Zanim jednak do tego dojdzie, potrzebny jest ostatni test - to właśnie misja Crew Dragon Demo Mission-2 (SpX-DM2). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojazd Crew Dragon 2 dotrze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 28 maja.

Co może zagrozić misji Crew Dragon?

Odpowiedź brzmi: pogoda. Okno startowe jest obarczone 60-procentowym ryzykiem pogody uniemożliwiającej start. Warunki pogodowe będą bardzo istotnym czynnikiem podczas startu - nikt nie chce ryzykować życia i zdrowia astronautów. NASA i SpaceX przygotowały alternatywne daty startu - 30 lub 31 maja.

NASA przygląda się miejscom potencjalnego awaryjnego wodowania kapsuły Crew Dragon. Łącznie sprawdzanych jest ponad 15 punktów na Atlantyku, aż do wybrzeży Irlandii. W tych punktach sprawdzana jest pogoda oraz stan morza (m.in. wysokość fal).

Plan startu Crew Dragon

SpaceX Crew Dragon Demo-2

Hurley i Behnken będą w skafandrach na cztery godziny przed startem. Potem przejadą Teslą Model X do rakiety (trzy godziny przed startem), a około dwie i pół godziny przed pamiętną chwilą będą już w kapsule.

Po udanym starcie astronauci spędzą na orbicie około 19 godzin. Przed połączeniem w ISS, astronauci sprawdzą, czy - w razie awarii automatycznego systemu dokowania - system manualny będzie sprawny. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z powyższym planem, wówczas pojazd Dragon 2 dotrze w tej misji do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 28 maja. Cumowanie do Stacji powinno nastąpić tego dnia około 17:30. O 19:55 powinien zostać otwarty właz między statkiem i stacją.

Moduł załogowy pozostanie na orbicie od 6 do 16 tygodni - ten aspekt nie został jeszcze ustalony. Potem moduł Crew Dragon odłączy się od stacji, a załoga po około dwóch godzinach będzie wodowała na Oceanie Atlantyckim.