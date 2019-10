Spacer EVA-58 - pierwszy kosmiczny spacer wykonany wyłącznie przez kobiety

Osiemnastego października z pokładu ISS wykonano amerykański spacer kosmiczny EVA-58. Był to pierwszy spacer w historii astronautyki wykonany wyłącznie przez kobiety.

Zdjęcie Christina Koch i Jessica Meir tuż przed opuszczeniem pokładu /NASA

Spacer o oznaczeniu EVA-58 rozpoczął się 18 października 2019 o godzinie 13:38 CEST. W przestrzeń kosmiczną wyszły Christina Koch i Jessica Meir. Podstawowym zadaniem tego spaceru była wymiana zestawu akumulatorów na układ nowej generacji (litowo-jonowy).

Spacer zakończył się po 7 godzinach i 17 minutach - o ponad 45 minut dłużej niż to wstępnie planowano. Zaplanowane prace zostały wykonane.



Co ciekawe, z tymi układami akumulatorów występująpewne problemy - kilka jednostek się zepsuło po instalacji. Jak na razie inżynierowie z NASA nie są pewni, co powoduje te awarie “świeżych" akumulatorów litowo-jonowych. Dlatego też jeden z zestawów powróci na Ziemię na szczegółową inspekcję na początku 2020 roku na pokładzie kapsuły Dragon w misji CRS-19.



Był to pierwszy spacer kosmiczny wykonany wyłącznie przez kobiety. Pierwszy raz kobieta wykonała spacer kosmiczny w lipcu 1984 roku. Wówczas Swietłana Sawickaja wyszła z pokładu stacji Salut 7. Do 2019 roku w przestrzeń kosmiczną wyszło 15 kobiet i aż 213 mężczyzn. Rekordzistką wśród kobiet jest Amerykanka Peggy Whitson, która pomiędzy 2002 a 2017 rokiem wykonała 10 spacerów kosmicznych o łącznej długości przekraczającej 60 godzin.

Nagranie z historycznego spaceru





Wideo youtube

Z pewnością w najbliższych latach będziemy obserwować większą ilość kobiet wykonujących spacery kosmiczne - zarówno z pokładu ISS, jak i w otoczeniu Księżyca - jak i na powierzchni Srebrnego Globu.