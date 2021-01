SOHO obserwuje dwie komety w pobliżu Słońca

Obserwatorium SOHO często obserwuje komety, które zbliżają się blisko Słońca. Naukowcy zaobserwowali dwie komety, które zbliżyły się do Słońca. Jedna z nich była stosunkowo jasna i miała szacowaną średnicę około 50-100 metrów.

Zdjęcie Dwie komety w pobliżu Słońca w obiektywie LASCO C2 sondy SOHO / Foto- NASA, ESA, SOHO /materiały prasowe

Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) to wspólna misja Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA i jej europejskiego odpowiednika ESA. Start SOHO nastąpił w grudniu 1995 roku. Sonda została umieszczona w punkcie L1 układu Ziemia-Słońce, około 1,5 mln kilometrów przed naszą planetą w kierunku naszej Dziennej Gwiazdy.

Od 1996 roku, za wyjątkiem kilku miesięcy w drugiej połowie 1998 roku, SOHO regularnie obserwuje Słońce i jego bezpośrednie otoczenie przy użyciu 12 instrumentów. SOHO jest w stanie obserwować naszą Dzienną Gwiazdę i jej otoczenie na szerokim zakresie od dalekiego pasma UV aż do zakresu widzialnego. Pozwala to na obserwacje najbardziej energetycznych zjawisk zachodzącej na widocznej “powierzchni" naszej gwiazdy, czyli rozbłysków słonecznych oraz wokół Słońca.



Instrument SOHO o nazwie LASCO okazał się także przydatny do odkrywania i obserwacji komet “muskających Słońce". Pod koniec 2013 roku SOHO obserwowało kometę C/2012 S1 ISON, która rozpadła się podczas zbliżenia do naszej Dziennej Gwiazdy. Do dziś SOHO wykryło ponad 4000 komet, które zwykle byłyby niemożliwe do odnotowania przez inne obserwatoria, z uwagi na bliskość od Słońca.

Poniższe nagranie pochodzi ze stycznia 2021, kiedy to dwie komety zbliżyły się do Słońca. Instrument LASCO był w stanie zaobserwować oba te obiekty. Jaśniejsza z nich pochodzi od grupy Kreutz, zaś mniejsza nie należy do żadnej z grup komet.





Większość obserwowanych komet “muskających Słońce" należy do tzw. grupy Kreutz. Komety z tej grupy pochodzą od jednej komety, która prawdopodobnie w 326 roku podzieliła się na tysiące mniejszych fragmentów.



Krzysztof Kanawka