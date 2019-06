Polski astronom amator odkrył supernową, która otrzymała oznaczenie SN 2019ehk.

Zdjęcie Zbliżenie na galaktykę M100 i supernową SN 2019ehk / Fot: Maciej Jamroc /Kosmonauta

Supernowe to jedne z najbardziej energetycznych zjawisk we Wszechświecie. W momencie "zapłonu" jasność pojedynczej supernowej może przewyższyć jasność całej galaktyki, w której doszło do tego zjawiska. To dzięki supernowym we Wszechświecie znajduje się więcej pierwiastków cięższych od tlenu (a w szczególności od żelaza), ważnych także dla powstania planet oraz życia.

Reklama

Dzięki astronomom amatorom z całego świata możliwe jest wykrywanie większej liczby supernowych. Osiągnięcia amatorów są ważne w wykrywaniu i badaniach supernowych. Przykładowo, supernowa SN 2016gkg to pierwsza, u której zaobserwowano pierwsze światło widzialne.



Polscy astronomowie amatorzy są także aktywni w poszukiwaniach supernowych. Jarosław Grzegorzek pod koniec kwietnia wykrył supernową w galaktyce M100. Supernowa otrzymała oznaczenie SN 2019ehk. Jest to już jedenaste odkrycie Pana Grzegorzka. W momencie odkrycia supernowa miała jasność około 16,5 magnitudo.



Każdego roku odkrywanych jest ponad tysiąc supernowych. Oczywiście, znaczna większość z nich jest wykrywana przez profesjonalne i często automatyczne programy poszukiwawcze. Te programy jednak nie sięgają “wszędzie" i stosunkowo często nie prowadzą poszukiwań z uwagi na warunki pogodowe lub też inne cele obserwacyjne. Dlatego też osiągnięcia amatorów są ważne w tej dziedzinie astronomii.