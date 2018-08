Astronomowie zarejestrowali bardzo silny i nietypowy rozbłysk typu “FRB”. Zjawisko otrzymało oznaczenie FRB 180725A.

Zdjęcie Spektrum rozbłysku FRB 180725A /materiały prasowe

Astronomów od dekad fascynują energetyczne zjawiska, takie jak rozbłyski naszego Słońca czy innych gwiazd, nowe, supernowe, emisje pulsarowe czy też rozbłyski promieniowania gamma. Do dziś każde z tych zjawisk kryje wiele tajemnic, które wciąż czekają na naukowe wyjaśnienia.

Do tej listy można również dopisać tzw. rozbłyski Lorimera, w których istnienie jeszcze kilka miesięcy temu powątpiewało wielu astronomów. Inna nazwa tych rozbłysków to “Fast Radio Bursts” (FRB). Historia ich odkrycia rozpoczyna się w 2007 roku, kiedy to za pomocą radioteleskopu Parkes Radio Telescope (PRT) w Australii zarejestrowano pierwszy bardzo energetyczny i krótki rozbłysk. Sygnał trwał zaledwie 5 milisekund, ale spektrum rozbłysku było „rozciągnięte” na szeroki zakres częstotliwości. Sugerowało to interakcję z kosmiczną materią wyemitowanego promieniowania podczas podróży na przestrzeni milionów lub nawet miliardów lat świetlnych i jednocześnie bardzo energetyczną naturę zjawiska.

Do dziś zarejestrowano jedynie kilkadziesiąt FRB. Wciąż dość niewiele o nich wiadomo, a próby wyjaśnienia tych zjawisk nie przekonują jeszcze środowiska naukowego. Powstają nawet bardziej “egzotyczne” teorie, jak na przykład powiązanie FRB z lotami międzygwiezdnymi innych cywilizacji. Większość teorii próbuje wyjaśnić zagadkę FRB za pomocą naturalnych zjawisk. Jedna z ostatnich teorii to powiązanie FRB i silnych pól magnetycznych.

Kolejny przypadek. Inny niż zwykle





25 lipca 2018 został zarejestrowany kolejny bardzo silny FRB. Zjawisko otrzymało oznaczenie FRB 180725A. Tym razem zostało ono zarejestrowane przez kanadyjskie radioteleskopy Dominion Radio Astrophysical Observatory, znajdujące się w prowincji Kolumbia Brytyjska (zachodnia Kanada). Zjawisko było nietypowe względem wcześniej zarejestrowanych FRB, gdyż zostało zarejestrowane na częstotliwości ok 580 MHz. Jest to o około 200 MHz niższa częstotliwość niż wcześniejsze FRB.

Stosunek sygnału do szumu dla tego FRB wyniósł 20,6. Czas trwania FRB 180725A to zaledwie 2 ms. Jest to potężna wartość, świadcząca o tym, że FRB są emitowane podczas bardzo energetycznych zjawisk. Jak na razie astronomowie nie są w stanie wyjaśnić tego oraz wszystkich innych FRB.