Rzeka Nil z orbity

Jednym z najlepiej rozpoznawalnych z kosmosu szczegółów na powierzchni naszej planety jest afrykańska rzeka Nil. Jak wygląda z orbity?

Zdjęcie Spojrzenie na rzekę Nil z orbity /materiały prasowe

Nil to rzeka o dużym znaczeniu dla ludzkości. To właśnie wzdłuż Nilu powstała jedna z najważniejszych antycznych cywilizacji, której osiągnięcia do dziś są widoczne. Nawet w XXI wieku Nil pozostaje ważny. Przykładowo – w Egipcie, czyli państwie o powierzchni ponad 1 miliona kilometrów kwadratowych, większość populacji mieszka na obszarze o powierzchni około 50 tysięcy kilometrów kwadratowych – właśnie wzdłuż Nilu.

Nil jest świetnie widoczny z kosmosu, ponieważ przecina pustynię i w dużej jego części dość często występuje bezchmurna pogoda. Z tego powodu region Nilu jest częstym celem obserwacji satelitarnych oraz z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Poniższe nagrania prezentują przykłady danych satelitarnych (oraz z ISS) przedstawiających region Nilu. W ostatnich latach, dzięki rozwoju technologii, pojawia się coraz więcej nagrań o wyższej rozdzielczości (np. 4 K).

Nocne przeloty nad Egiptem są także ciekawe. Ten region jest bardzo mocno rozświetlony, co kontrastuje z "ciemnością" otaczającej pustyni.

Warto spojrzeć w wyższej rozdzielczości na przykładowy region Nilu. Poniższe nagranie, przygotowane przez ESA na podstawie danych z satelity Sentinel-2A prezentuje okolice Kairu.

Zdjęcie Piramidy w Gizie okiem satelity Sentinel-2A (zdjęcie z 3 lipca 2019 r.) / materiały prasowe