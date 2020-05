Rosjanie twierdzą, że życie może przetrwać na innych planetach

Wygląda na to, że warunki panujące na pozostałych planetach skalistych Układu Słonecznego wcale nie są aż tak niekorzystne dla przetrwania życia. Rezultaty najnowszych eksperymentów wskazują, że promieniowanie i drastyczne skoki temperatur wcale nie stoją na przeszkodzie dla jego przetrwania i rozwoju.

Zdjęcie Wizualizacja Jowisza /123RF/PICSEL

Naukowcy z Rosyjskiego Instytutu Badań Kosmicznych przy Rosyjskiej Akademii Nauk przeprowadzili symulację na podstawie wieloletnich teorii naukowych, według których mikroorgranizmy związane z cząsteczkami mineralnymi mogą znajdować się w górnych warstwach atmosfery planety Wenus. Z dotychczasowych badań wynika, że w tej części atmosfery mogą panować warunki zbliżone do tych, obecnych przy powierzchni Ziemi.

Symulacja wykazała, że mikroskopijne grzyby potrafią przetrwać i rozwijać się w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych przy wysokim poziomie promieniowania i nagłych skokach temperatury. Co więcej, wysokie dawki promieniowania jonizującego nie uśmiercają grzybów.

Badania uwzględniały również mikroorganizmy, które zostały znalezione w Arktyce. Naukowcy wykorzystali je do symulacji warunków na powierzchni Marsa. Mikroorganizmy zostały poddane promieniowaniu i temperaturom sięgającym -50 stopni Celsjusza. Okazało się, że takie warunki wcale nie były niekorzystne dla ich przetrwania - mikroorganizmy łatwo się do nich przystosowały.



Następnie rosyjski zespół przebadał bakterie glebowe, obecne na amerykańskiej pustyni Mojave, którą bardzo często wykorzystuje się do symulowania warunków, panujących na Czerwonej Planecie. Naukowcy wykazali, że obecne tam mikroorganizmy są wysoce odporne na szereg czynników stresowych, w tym na temperatury, poziomy pH oraz obecność soli i silnych utleniaczy.

Zdjęcie Artystyczna wizja Układu Słonecznego / 123RF/PICSEL

Na koniec, naukowcy próbowali określić, czy mikroorganizmy mogą przetrwać warunki, panujące na Europie - księżycu Jowisza, który posiada lodową skorupę. Podczas symulacji, bakterie zostały osadzone w lodzie, poddane promieniowaniu i temperaturze -130 stopni Celsjusza. Okazało się, że bakterie nie tylko przetrwały te warunki, ale były też zdolne do dalszego rozwijania się.

Eksperymenty mogą zatem potwierdzać istnienie bakterii na innych planetach Układu Słonecznego, a nawet na księżycach Jowisza. Jedyne co pozostało, to zorganizować misję kosmiczną, aby odkryć te bakterie i ostatecznie potwierdzić, że życie jest możliwe również poza Ziemią.