Rosjanie nakręcą pierwszy film fabularny w kosmosie - pokonają Amerykanów

"Wyzwanie" to głośno reklamowana rosyjska produkcja, która opowiada historię lekarza wysłanego na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Głównym celem bohatera ma być dotarcie do uwięzionego na niej kosmonauty. W samym filmie nie byłoby niczego zaskakującego, gdyby nie fakt, że ma on zostać w całości nakręcony w przestrzeni kosmicznej.

Projekt, którego reżyserem będzie Klim Shipenko, powstaje we współpracy z rosyjską agencją kosmiczną Roscosmos. Przed rozpoczęciem zdjęć, cała ekipa filmowa oraz zespół produkcyjny przeszła przyspieszony kurs podróży kosmicznych. Zgodę na realizację projektu wystawiła specjalna komisja ekspertów ds. medycyny i bezpieczeństwa.

Wszyscy zainteresowani mają zostać wystrzeleni na orbitę 5 października tego roku, na pokładzie statku kosmicznego Sojuz. Jego pilotem ma być słynny astronauta Anton Szkaplerow, wspierany przez wyselekcjonowaną i przeszkoloną załogę kosmonautów.

To ważna informacja dla amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, która już rok temu chwaliła się podobnymi planami. Z opublikowanej w maju 2020 roku wiadomości wynikało, że agencja wraz z hollywoodzkim aktorem Tomem Cruisem, planują stworzyć pierwsze dzieło, nakręcone na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Czyżby zatem Rosjanie mieliby być pierwsi?