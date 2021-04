Rosja zbuduje własną stację kosmiczną

Rosyjska agencja Roscosmos poinformowała o planach na przyszłość – Rosjanie chcą zbudować własną stację kosmiczną, poza ISS.

Zdjęcie NASA ISS / materiały prasowe

Rosja przygotowuje się do bycia niezależną w kontekście stacji kosmicznych - Roscosmos będzie chciał zrezygnować z misji na pokładzie ISS. Zamiast tego, Rosjanie zbudują własną stacją kosmiczną. Data graniczna powstania całej konstrukcji została ustalona na 2025 rok. To bardzo mały margines i wygląda na to, że Rosja zakłada, że cała misja faktycznie się uda.

Pierwsze przygotowania do stworzenia zupełnie nowej stacji pracującej na orbicie Ziemi miały się już rozpocząć. Początkowo sama stacja będzie wyposażona tylko i wyłącznie w jeden moduł - będzie on jednak znacznie bardziej zaawansowany niż ma to miejsce w przypadku ISS. Roscosmos zwraca także uwagę na wiek Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wytrzymałość oraz zużycie tej stacji ma być już coraz bardziej widoczne. Rosyjska baza kosmiczna miałaby znajdować się nieco bliżej Księżyca.

Obecnie nie wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za budowę nowej stacji kosmicznej dla Rosji. Decyzja o wycofaniu się z ISS przez rosyjskich astronautów również zapadnie stosunkowo późno - maksymalnie do 2024 roku.

