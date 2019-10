Rosja wyśle na Księżyc robota-centaura

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos zamierza zorganizować misję na Księżyc. Jednak zamiast wysyłać charakterystycznego łazika, tamtejsi naukowcy planują skorzystać ze zmodyfikowanej wersji robota Fedor.

Zdjęcie Rosjanom nigdy nie udało się wysłać człowieka na Księżyc. Poleci zatem robot? Humanoid Fedor, znany oficjalnie jako Skybot F-850 /materiały prasowe

Humanoid Fedor, znany oficjalnie jako Skybot F-850, był już poddawany licznym testom. W przeszłości nauczył się korzystać z narzędzi, prowadzić pojazdy, a nawet oddawać celne strzały z broni palnej. W sierpniu, Roskosmos wysłał robota na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie przez około dwa tygodnie przechodził przez dalsze testy. Naukowcy sprawdzali między innymi jego zdolność do przeprowadzania napraw na zewnątrz stacji kosmicznej.

Prace rozwojowe nad robotem Fedor najwyraźniej uznano za sukces, ponieważ Rosja planuje już za trzy do czterech lat wysłać tę maszynę na Księżyc. W tym celu, naukowcy z firmy NPO Android Technique wprowadzą pewne modyfikacje, aby dostosować go do warunków panujących na Srebrnym Globie - Fedor straci więc nogi i będzie poruszał się na kołach.

Nowe podejście do badań Księżyca ma swoje zalety. Robot będzie mógł manipulować narzędziami niczym człowiek i wykonywać zadania, które przerosłyby typowe łaziki. Sam pomysł jest innowacyjny, ale eksperci zastanawiają się nad zupełnie inną kwestią.



Zdjęcie Humanoid Fedor, znany oficjalnie jako Skybot F-850 - standardowa wersja / materiały prasowe

Zdjęcie Wersja zmodyfikowana na potrzeby potencjalnej misji na Księżyc / materiały prasowe

Pojawią się bowiem pytania, czy Roskosmos będzie w stanie sfinansować misję na Księżyc. Ostatnia udana misja miała miejsce w 1976 roku, gdy sonda kosmiczna Łuna 24 pobrała próbki skał księżycowych i dostarczyła je na Ziemię.

Od tego czasu, rosyjski program kosmiczny skupiał się na niskiej orbicie okołoziemskiej, ale niewykluczone, że Rosja faktycznie zrealizuje swoje plany.