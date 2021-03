Rocket Lab prezentuje nową rakietę wielokrotnego użytku

Firma Rocket Lab zaprezentowała nową rakietę wielokrotnego użytku – to konstrukcja Neutron.

Zdjęcie Rocket Lab pokazało nową rakietę /materiały prasowe

Nowy pojazd nośny oznaczony jako Neutron został zaprojektowany do przenoszenia na orbitę do 8 ton metrycznych ładunku. W porównaniu z obecnymi zdolnościami rakiety Electron, to spory wzrost ładowności.

Rocket Lab twierdzi, iż pierwszy stopień rakiety Neutron będzie działał w pełni na zasadzie wielokrotnego użytku. Konstrukcja będzie zdolna do zaopatrywania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz wykonywania lotów załogowych z astronautami. Pierwsze uruchomienie rakiety neutron spodziewane jest w 2024 roku. Firma Rocket Lab twierdzi, iż będzie musiała sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu klientów na wystrzeliwanie dużych ładunków oraz samych satelitów.

W tym przypadku rakieta Neutron będzie w stanie przyspieszyć cały proces. Neutron wystartuje z regionalnego portu kosmicznego w Wirginii znajdującego się w NASA Wallops Flight Facility. Rocket Lab poinformowało także, iż zamierza zbudować nowy zakład produkcyjny dla rakiety Neutron w którymś z miast Stanów Zjednoczonych.

Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać.

