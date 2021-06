Robot w kształcie kuli poleci na księżyc

Jak wynika z raportu opublikowanego na łamach serwisu The Bytes – japońska agencja kosmiczna, pracuje nad nowoczesnym robotem w kształcie kuli. Ma on zostać wykorzystany w celu eksploracji Księżyca.

Zdjęcie JAXA / materiały prasowe

JAXA ogłosiła, że połączyła siły z takimi firmami jak Sony, Uniwersytet Doshisha i producentem zabawek Tomy w celu stworzenia oryginalnego robota, zdolnego przetrwać podróż kosmiczną. W przeciwieństwie do klasycznych łazików, wykorzystywanych do badania powierzchni obcych planet, urządzenie japońskiej agencji kosmicznej będzie jednak posiadało kształt kuli.

To właśnie w takiej formie będzie ono transportowane. W momencie dotarcia do powierzchni Księżyca, przekształci się samodzielnie w "pełną" konfigurację, zdolną do poruszania się i rejestrowania obrazu. Choć całość brzmi stosunkowo niecodziennie, pracę nad urządzeniem trwają już od 2016 roku i wszystko wskazuje, że nie niebawem zostaną ukończone.

Na obecną chwilę nie ma żadnych szerszych informacji na temat szczegółów budowy robota. Wiadomo jedynie, że Sony dostarczy technologię sterowania urządzeniem, podczas gdy Uniwersytet Doshisha i Tomy pracowali wspólnie, aby pomóc zminiaturyzować wstępny projekt.

Ostatecznie oryginalny robot powinien być gotowy już w 2022 roku. Do czasu jego startu w kosmos, może jednak minąć jeszcze więcej czasu.