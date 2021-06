Richard Branson kontra Jeff Bezos - kosmiczny wyścig bogaczy

Richard Branson chce pokonać Jeffa Bezosa. Przedsiębiorca poleci w kosmos, podobnie jak założyciel firmy Amazon. W tym celu Branson skorzysta z własnego statku kosmicznego rozwijanego w ramach firmy Virgin Galactic.

Zdjęcie Richard Branson / AFP

Reklama

Kosmos 28 mln dolarów - tyle będzie kosztował lot w kosmos z Jeffem Bezosem

Kosmiczna turystyka to region, który zaczyna rozwijać się coraz szybciej. Już niebawem w kosmos poleci Jeff Bezos ze swoim bratem i wygląda na to, że inny przedsiębiorca ma chrapkę na to samo. Konkretniej chodzi o Richarda Bransona, właściciela firmy Virgin Galactic, która także będzie oferowała komercyjne przeloty pozwalające zobaczyć krzywiznę Ziemi. Virgin Galactic planuje polecieć z Bransonem na pokładzie już 2 lipca 2021 roku, na ponad dwa tygodnie przed Jeffem Bezosem.

Reklama

W ten sposób Branson chce zapewne zwrócić większą uwagę w kierunku swojej firmy i pozyskać dodatkowe środki na rozwój autorskich technologii Virgin Galactic.

Co ciekawe, przecieki, które pojawiły się w sieci wskazują na to, iż Virgin Galactic zaczęło planować swój lot w kosmos już 5 maja, dwa dni przed tym zanim Jeff Bezos oficjalnie ogłosił, iż wsiądzie na pokład kapsuły Blue Origin wraz ze swoim bratem.

Zdjęcie Richard Branson / AFP

Nie pozostaje nam nic innego, jak zobaczyć czy Bransonowi faktycznie się uda. Właściciel Virgin Galactic może bowiem w ciekawy sposób pokonać założyciela Amazona.