Na 29 grudnia zaplanowano rozłożenie żagla deorbitacyjnego polskiego satelity PW-Sat 2.

Zdjęcie Wizualizacja PW-Sat 2 na orbicie. Grafika: Marcin Świetlik /materiały prasowe

Czwarty polski, a zarazem drugi polski studencki satelita PW-Sat 2 został wyniesiony na orbitę 3 grudnia 2018 roku za pomocą rakiety Falcon 9. Start przebiegł prawidłowo i satelita rozpoczął nadawanie sygnału, który został odebrany przez wiele stacji naziemnych na całym świecie oraz w Polsce.

PW-Sat 2 to projekt studenckiego satelity realizowany przez Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej ze wsparciem Centrum Badań Kosmicznych PAN. Podobnie jak PW-Sat 1, pierwszy polski satelita, PW-Sat 2 będzie testował sposoby szybkiej deorbitacji.

PW-Sat 2 to nanosatelita o standardzie CubeSat 2U (czyli dwóch jednostek o rozmiarach 10 x 10 x 11,35 cm). Celem misji jest rozłożenie żagla słonecznego, który zwiększając znacznie powierzchnie satelity, przyśpieszy jego hamowanie atmosferyczne i docelowo wejście w atmosferę.

Animacja deorbitacji satelity (wykonana w 2017 roku - stąd błędna data startu, która ostatecznie opóźniła się do grudnia 2018)

Wideo PW-Sat2 - animacja deorbitacji satelity (2017)

Operacja otwarcia żagla deorbitacyjnego została zaplanowana na 29 grudnia. Jest to ostatni eksperyment misji satelity PW-Sat 2. Potwierdzenie, czy rozłożenie żagla się powiodło powinno zostać odebrane przez stację naziemną 29 grudnia o godzinie 09:12 CET lub o 10:47 CET. Wkrótce potem można się spodziewać oficjalnego komunikatu ze strony zespołu projektu PW-Sat 2.

Testy żagla PW-Sata 2 trwały kilkanaście miesięcy. W ramach kampanii testowej wykonano m.in. zrzuty żagla w wieży służącej do testów w warunkach mikrograwitacji. Te zrzuty przebiegły prawidłowo, co otworzyło drogę do końcowej integracji satelity a następnie - przygotowanie do lotu na orbitę.