Przygotowania do lądowania Hayabusy 2 na Ryugu

Trwają przygotowania sondy Hayabusa 2 do lądowania na powierzchni planetoidy Ryugu.

Zdjęcie Trójwymiarowy obraz potencjalnego lądowiska L08-E1, skąd Hayabusa 2 może pobrać próbki materii /materiały prasowe

Sonda Hayabusa 2 została wystrzelona w grudniu 2014 roku. Po ponad trzech latach lotu znalazła się w pobliżu celu misji - 27 czerwca 2018 dotarła do planetoidy 162173 Ryugu. Następnie, po wstępnej fazie obserwacji planetoidy (oraz wyborze ciekawych lądowisk), we wrześniu i w październiku 2018 roku Hayabusa 2 uwolniła lądowniko-łaziki MINERVA II i MASCOT. Pojazdy z sukcesem osiadły na powierzchni Ryugu i wykonały serię pomiarów.

Do końca października 2018 roku udało się przeprowadzić trzy testowe zbliżenia Hayabusy 2 do powierzchni Ryugu. Minimalny dystans wyniósł około 20 metrów. Z sukcesem uwolniono także marker, który osiadł na powierzchni planetoidy.

Pod koniec 2018 roku (listopad i grudzień) nastąpiło chwilowe zatrzymanie prac Hayabusy 2. Miało to związek z pozycją planetoidy Ryugu względem Ziemi, która z perspektywy sondy była przesłonięta przez Słońce. Komunikacja została wznowiona na początku stycznia 2019.

Wideo Asteroid Ryugu close-up

W ciągu miesiąca od wznowienia komunikacji z Hayabusą 2 zespół tej misji przeprowadził serię testów sondy. Trwają przygotowania do lądowania sondy w celu pobrania próbek. Obecnie przewidywane jest, że to lądowanie nastąpi pomiędzy 18 a 24 lutego z zapasowym terminem pomiędzy 3 a 9 marca. Na Ziemi trwa analiza potencjalnych miejsc lądowania - tworzone są m.in. trójwymiarowe mapy kilku regionów Ryugu. Pozwalają one na określenie kształtu i rozmiarów poszczególnych kamieni i głazów dookoła proponowanych miejsc lądowania, co z kolei pozwala na określenie ryzyka dla sondy.