Przelot nad Meridiani Planum

Na podstawie danych z sondy Mars Reconnaissance Orbiter został stworzony niesamowity film, przedstawiający przelot nad fragmentem marsjańskiej równiny Meridiani Planum.

Zdjęcie Spojrzenie na Meridiani Planum na podstawie danych z MRO /materiały prasowe

Meridiani Planum to rozległa równina na Marsie, położona w obszarze równikowym. Jej obszar zajmuje powierzchnię 8 tysięcy kilometrów kwadratowych. Przez Meridiani Planum podróżował łazik MER-B Opportunity, który przestał komunikować się z Ziemią w czerwcu 2018 roku, na początku potężnej burzy pyłowej.

Poniżej prezentujemy niesamowite nagranie Meridiani Planum w rozdzielczości 8K, stworzone nad podstawie danych z Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Rozmiar ujęcia to około 1 km. Najciekawszą częścią tego "przelotu" jest krater, we wnętrzu którego widać żleby, z których część jest wyraźnie ciemniejsza. Naukowcy wciąż spierają co do natury tych ciemnych żlebów, gdyż są one obserwowane w wielu miejscach. Czy tworzy je ciekła i wrząca woda? Jest też możliwe, że żleby powstają w wyniku sublimacji zestalonego dwutlenku węgla.

Wideo Mars in Color - Meridiani Planum Crater [ 8k ]

Niewątpliwie, rozwiązanie zagadki marsjańskich żlebów (w tym i tych ciemniejszej barwy) wymaga kolejnych misji. Jedną z nich jest właśnie budowany łazik Mars 2020, którego okienko startowe rozpoczyna się 17 lipca 2020 roku.

Misje wcześniejszych łazików



Łazik MER-B Opportunity rozpoczął swoją marsjańską misję 25 stycznia 2004 roku. Przez kolejne 14 lat funkcjonował w świetnym stanie, choć planowano jedynie 90 marsjańskich dni prac. W lutym 2018 roku łazik przekroczył 5000 marsjańskich dni (soli) na powierzchni Czerwonej Planety. Do końca swojego działania łącznie przejechał 45 kilometrów i 160 metrów.

Bliźniaczy łazik MER-A Spirit przestał komunikować się z Ziemią w marcu 2010 roku. NASA oficjalnie uznała misję za zakończoną w maju 2011 roku. Ten łazik przejechał łącznie 7730 metrów. Spirit badał wnętrze krateru Gusev (po drugiej stronie Marsa).