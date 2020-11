Wszystko wskazuje na to, że firma SpaceX jest wreszcie gotowa na przeprowadzenie testu swojej prototypowej rakiety Starship SN8. Pojazd miałby przejść próbę w locie na wysokości ok 15 km.

Zdjęcie Starship SN8 /AFP

Należąca do Elona Muska firma SpaceX coraz mocniej przygotowuje się do wystrzelenia swojej rakiety Starship. Do tej pory rakieta oznaczona jako SN8 wykonała poprawne próby "podskoków" na niskich wysokościach, wynoszących maksymalnie 150 metrów.

Reklama

Niedawno nowy prototyp otrzymał boczne klapy oraz stożek nosowy, który wieńczy górną fasadę konstrukcji. Ma to umożliwić lepszą nośność i wpłynąć na wytrzymałość rakiety w trakcie lotu.

Finalnie, Starship SN-8 ma wznieść się na wysokość 60 tysięcy stóp, czyli około 18 kilometrów nad powierzchnię Ziemi. Z tej samej wysokości SpaceX będzie próbował bezpiecznie sprowadzić prototyp na lądowisko.

Zaledwie kilka dni temu rakieta przeszła pierwsze próby statycznego odpalenia silników o czym na Twitterze poinformował sam Elon Musk. W jego wpisie można znaleźć także pewne wskazówki dotyczące terminu przeprowadzenia lotu, a nieoficjalne informacje mówią o dacie 30 listopada tego roku.

Warto przy tym pamiętać, że nie wszystkie testy przebiegają pomyślnie. W marcu tego roku, w ośrodku firmy Boca Chica w Teksasie doszło do nieplanowanego wybuchu zbiornika paliwa w pierwszym prototypie rakiety. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem wszystko przejdzie po myśli konstruktorów.