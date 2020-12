Prototyp statku SpaceX przewrócił się na stojaku

SpaceX doznało poważnego incydentu, który był związany z nowym prototypem statku kosmicznego – Starship SN9. Urządzenie było gotowe do pracy, jednak… upadło.

Zdjęcie Prototyp Starship SN9 przewrócił się na stojaku /Gene Blevins/Reuters /Agencja FORUM

Raporty podają, iż statek Starship SN9 po prostu przewrócił się na stojaku podtrzymującym całą konstrukcję. Obok sprzętu znajdował się budynek montażu pojazdów i to on zamortyzował całe urządzenie. Zaledwie trzy dni wcześniej podczas testu Starship SN8, SpaceX doczekało się eksplozji po lądowaniu. Elon Musk twierdzi, iż mimo tej usterki oraz problemów był to kamień milowy związany z testowaniem całej konstrukcji.

SpaceX podczas lądowania Starship SN8 otrzymało wszystkie potrzebne dane, które zostaną poddane analizie, aby ulepszyć kolejny prototyp statku, który w przyszłości ma zabrać ludzi w kierunku Marsa.

SpaceX do tej pory zbudowało 10 prototypów statku kosmicznego, a SN9 jest opracowywany równolegle do SN8 w celu przyspieszenia budowania kolejnej generacji prototypów.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji w sprawie kontynuowania testów przez amerykańskie przedsiębiorstwo.

