Postępy misji Chang’e 4

Chiny przedstawiły nowe informacje na temat księżycowej misji Chang’e 4. Cała operacja to bardzo istotny element chińskiego planu na zdobycie dominującej pozycji w kosmosie.

Zdjęcie Zdjęcie z początku misji łazika Yutu-2 opublikowane pod koniec marca 2019 /materiały prasowe

Misja Chang’e 4 to druga chińska wyprawa na powierzchnię Srebrnego Globu. Poprzednia – Chang’e 3 z powodzeniem wylądowała 14 grudnia 2013 roku. Było to pierwsze miękkie lądowanie na Księżycu od 37 lat, od czasów radzieckiej misji Łuna 24.Lądowanie Chang’e 4 nastąpiło 3 stycznia 2019 o godzinie 03:26 czasu europejskiego i przebiegło bez problemów. Jest to pierwsze kontrolowane miękkie lądowanie po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. Chang’e 4 wylądował w regionie krateru Von Kármán’a, będącego częścią Basenu Biegun Południowy – Aitken. Ten region jest interesujący z uwagi na lód wodny, który zalega we wnętrzu niektórych z kraterów, do których nie dociera światło słoneczne.

Kilka godzin po lądowaniu na powierzchnię Srebrnego Globu zjechał łazik Yutu-2. Jest to już drugi chiński łazik, który porusza się po Księżycu. Łazik Yutu-2 przejechał kilka metrów, po czym zatrzymał się na okres “księżycowego południa”, w trakcie którego wysokie temperatury powierzchni mogą stanowić pewne zagrożenie na pokładowych systemów pojazdu. Z tej “sjesty” łazik został wybudzony 10 stycznia. Następnie kilka dni później rozpoczęła się pierwsza noc księżycowa, w trakcie której łazik Yutu-2 został wprowadzony w stan elektronicznej hibernacji.

Pod koniec stycznia, na początku drugiego dnia księżycowej misji Chang’e 4 został sfotografowany z orbity przez Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Na zdjęciach można zobaczyć wyraźnie zarówno lądownik jak i łazik.Niebawem rozpocznie się czwarty dzień misji Chang’e 4. Do końca trzeciego dnia misji łazik Yutu-2 funkcjonował prawidłowo. Z dostępnych zdjęć wynika, że łazik przejechał ponad sto metrów w kierunku północno-zachodnim od lądownika Chang’e 4.

Zdjęcie Trasa łazika Yutu-2 – stan na 21 marca 2019 roku / materiały prasowe

Chiny dość oszczędnie informują o misji Chang’e 4. W ostatnich dniach doszło jednak do publikacji kilku ciekawych informacji oraz danych. Opublikowano m.in. jedno ze zdjęć z pierwszego dnia misji oraz mapę przejazdu Yutu-2 (ze stanem na 21 marca).W porównaniu z radzieckimi łazikami Łunochód, dystans ponad stu metrów wydaje się być dość skromny. Warto tu jednak zauważyć, ze Yutu-2 jest bardzo małym pojazdem (140 kg, 1,5 x 1,0 x 1,0 metra) – Łunochody 1 i 2 były znacznie większe (840 kg, 1,35 x 1,6 x 1,7 m).