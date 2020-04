Ponad 12 tysięcy osób ubiegało się o pracę astronauty w odpowiedzi na ogłoszenie NASA. Szef Agencji nie kryje zadowolenia z całej sytuacji.

Zdjęcie NASA znów rekrutuje astronautów /AFP

Osoby wybrane do programu będą uczestniczyły w misjach Artemis na powierzchnię Księżyca i nie tylko. NASA twierdzi, iż wkroczyliśmy w zupełnie nową erę eksploracji kosmosu, a sama przyszłość zapowiada się ekscytująco. Zainteresowanie Amerykanów ma być naprawdę spore.

Reklama

To nie pierwszy raz, kiedy NASA wysyła ogólne zaproszenie do składania wniosków dla przyszłych astronautów - i zapewne nie będzie to także ostatni raz. NASA ma obecnie 48 astronautów w swoim aktywnym korpusie, na kwiecień 2020 roku. Potrzeba będzie jednak znacznie więcej osób, aby obsłużyć statek oraz przygotować kolejne misje poza naszą planetę.

W ciągu ostatnich 60 lat NASA wybrała 350 osób, które przeszły szkolenie stając się astronautami.