Dwudziestego trzeciego listopada rozpoczęła się misja chińskiego próbnika księżycowego Chang’e 5. Celem tej misji jest sprowadzenie próbek materii ze Srebrnego Globu na Ziemię.

Start misji Chang’e 5 nastąpił 23 listopada 2020 o godzinie 21:30 CET z kosmodromu Wenchang. W tym starcie wykorzystano rakietę CZ-5. Celem misji Chang’e 5 jest miękkie lądowanie na powierzchni Księżyca, zebranie próbek materii i skał a następnie powrót na Ziemię. Jest to zatem misja typu “sample return".

Lądowanie Chang’e 5 jest planowane na wieczór (czasu europejskiego) 29 listopada.

Misja składa się z czterech komponentów: lądownika, pojazdu powrotnego, orbitera oraz kapsuły powrotnej. Pojazd powrotny ma wystartować z powierzchni Księżyca i połączyć się z orbiterem. Powrót próbek na Ziemię powinien nastąpić 15-16 grudnia 2020.



Chińskie misje księżycowe



Jest to kolejna chińska misja księżycowa. Pierwszą był Chang’e 1 - orbiter naszego naturalnego satelity. Ta misja trwała od października 2007 do marca 2009. Po niej przyszedł czas na wyprawę Chang’e 2, która pomiędzy październikiem 2010 a czerwcem 2011 krążyła wokół Księżyca - a następnie w grudniu 2012 roku wykonała przelot obok planetoidy Toutatis.



Rok później, w grudniu 2013, na powierzchni Księżyca osiadł lądownik Chang’e 3 wraz z łazikiem Yutu. Było to pierwsze miękkie lądowanie na Srebrnym Globie od 37 lat, od czasów radzieckiej misji Łuna 24. Misja Chang’e 3 trwała aż do 2018 roku - do czasu misji Chang’e 4 - kolejnego lądownika księżycowego z łazikiem Yutu 2.

W międzyczasie (w październiku 2014) doszło do testowej misji Chang’e 5 T-1 z kapsułą powrotną. Ta misja zakończyła się sukcesem - kapsuła Chang’e 5 T-1 powróciła na Ziemię.