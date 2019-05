Przeprowadzono statyczne odpalenie pierwszego stopnia rakiety OmegA. Test nie był w pełni udany.

Zdjęcie oment rozerwania dyszy silnika pierwszego stopnia rakiety OmegA / Fot: Northrop Grumman /Kosmonauta

Informacje o rakiecie o nazwie OmegA zostały zaprezentowane przez Orbital ATK 16 kwietnia 2018. Nowa rakieta ma być gotowa do służby w 2021 roku. W czerwcu 2018 roku Orbital ATK stał się jednostką Innovation Systems firmy Northrop Grumman.

OmegA ma być konstrukcją trzystopniową dostępną w dwóch wersjach: dla lotów na orbitę geostacjonarną transferową (GTO) oraz do wynoszenia satelitów bezpośrednio na orbitę geostacjonarną (GEO). Oba warianty rakiety będą wyposażone w napęd na paliwo stałe w dwóch pierwszych stopniach. Górne stopnie będą zasilane ciekłym wodorem.

Nośność wariantu na GTO ma się zawierać w zakresie od 4900 do 10 100 kg, zaś wariant lotu bezpośrednio na GEO ma wynosić ładunki od 5250 do 7800 kg. Rakieta ma być gotowa do pierwszego startu w 2021 roku. Z dostępnych informacji wynika, że Orbital ATK nie planuje odzyskiwania jej elementów.

Trzydziestego maja 2019 roku nastąpiło pierwsze statyczne odpalenie pierwszego stopnia rakiety OmegA. Nagranie z tego testu prezentujemy poniżej. Ten statyczny test nie przebiegł do końca prawidłowo - tuż przed 120 sekundą doszło do rozerwania dyszy silnika.

Już po tej anomalii test został zakończony. Do momentu rozerwania dyszy test zdawał się przebiegać prawidłowo - ciąg rakiety wydawał się być stabilny, przetestowano także układ wektorowania ciągu dyszy.



Kilka godzin po teście rzecznik firmy Northrop Grumman ogłosił, że test został uznany za udany. Końcowy problem z dyszą nie został uznany za poważny.

