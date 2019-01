Pierwsze egzoplanety 2019 roku

Lista Pozasłonecznych Układów Planetarnych wzbogaciła się o dwie egzoplanety. Są to pierwsze odkrycia ogłoszone w 2019 roku.

2018 rok był kolejnym, w którym “hurtowo" odkrywano planety pozasłoneczne. Łącznie odkryto lub potwierdzono istnienie około 225 egzoplanet. Określenie "około" jest tutaj jak najbardziej na miejscu, gdyż różne katalogi planet pozasłonecznych podają nieco inne wartości, co zwykle ma związek z definicją potwierdzenia istnienia danego obiektu (a nie tylko figurowania jako "kandydat") lub też zwyczajnie "technicznie" - z częstotliwością aktualizacji danej bazy.

Pierwsze dwie egzoplanety, o których istnieniu doniesiono w 2019 roku to EPIC 249624646 b oraz EPIC 249624646 c. Są to dwa obiekty planetarne krążące wokół tej samej gwiazdy (o oznaczeniu EPIC 249624646). Ta gwiazda ma promień 1,5 raza większy od naszego Słońca i masę około 1,2 raza większą od naszej Dziennej Gwiazdy. Układ EPIC 249624646 znajduje się około 900 lat świetlnych od nas. Dwie egzoplanety w tym układzie odkryto za pomocą metody tranzytów.

Obie odkryte egzoplanety w tym układzie to gazowe giganty. EPIC 249624646 b ma masę około 21 mas Ziemi, co czyni ten obiekt porównywalny z Neptunem. Jest to typowy “gorący Neptun", krążący bardzo blisko swej gwiazdy - w średniej odległości zaledwie 13,8 miliona kilometrów z czasem 9,2 dnia. Promień tej planety to około 0,27 promienia Jowisza - nieco mniej od promienia Neptuna (ok 0,35 promienia Jowisza).

Z kolei EPIC 249624646 b można określić mianem “ciepłego Jowisza". Ta egzoplaneta krąży w średniej odległości 0,3 jednostki astronomicznej (ok 45 milionów kilometrów) z czasem 48 dni. Masa tej egzoplanety to około 0,77 masy Jowisza, zaś promień został wyliczony na taki sam jak u największej planety naszego Układu Słonecznego.

W tym roku można się spodziewać dużej ilości odkryć z kosmicznego teleskopu TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). W analizie danych TESS może uczestniczyć każdy internauta. Pierwsi kandydaci na egzoplanety z misji TESS zostali wykryci już we wrześniu 2018 roku.