​Perseidy 2021 - kiedy obserwować "spadające gwiazdy"?

Perseidy to jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, którego orbita przecina się co roku z ziemską między 17 lipca a 24 sierpnia, z maksimum przypadającym na 12-13 sierpnia. Perseidy są obserwowane od 2000 lat, można je oglądać na całym niebie.

Apogeum Perseid, powszechnie znane jako "noc spadających gwiazd", przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. To wtedy na niebie można dostrzec najwięcej meteorów - nawet 100 ciał niebieskich na godzinę. Cały spektakl powinien rozpocząć się ok. godziny 21.



Aby oglądać Perseidy, należy spoglądać w kierunku północno-wschodnim. Do obserwacji wcale nie trzeba wspinać się na żaden szczyt, ważne, by znaleźć miejsce odpowiednio zaciemnione, z dala od miejskich świateł. Nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu, Perseidy można obserwować gołym okiem. Trzeba pamiętać, by podczas polowania na spadające gwiazdy jak najmniej korzystać z urządzeń elektronicznych (smartfony, tablety), by oczy zdążyły się przyzwyczaić do ciemności (może to potrwać nawet kilkadziesiąt minut).



Największe szanse na wypatrzenie Perseid jest w przypadku obserwacji gwiazdozbioru Perseusza (stamtąd Perseidy pochodzą). Można go dość łatwo odnaleźć dzięki mapom nieba lub aplikacjom mobilnym dla amatorów astronomii.



