Opracowano prototyp statku kosmicznego, który zbada atmosferę Wenus

Naukowcy z University of Buffalo opracowali projekt nietypowego statku kosmicznego, który pewnego dnia może zbadać atmosferę Wenus. Prototyp nosi nazwę BREEZE (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations) i zakłada eksplorację ekstremalnych środowisk. Przedstawiciele NASA wybrali go jako jednego z 12 finalistów programu NIAC, którego celem jest ułatwienie rozwoju nowych technologii.

Zdjęcie BREEZE (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations) /materiały prasowe

Statek kosmiczny BREEZE przypomina płaszczkę i będzie poruszał się w górnej atmosferze Wenus za pomocą skrzydeł, które poruszają się w ten sam sposób, co wodne stworzenia. Umożliwi to urządzeniu "brodzenie" przez górne warstwy atmosfery, bez doświadczania dużych obciążeń mechanicznych i przy zachowaniu wysokiej zwrotności urządzenia. Ponadto urządzenie będzie mogło zmieniać wysokość poprzez nurkowanie w niższych i gęstszych warstwach atmosfery.

Reklama

BREEZE wykona jeden obrót wokół Wenus w ciągu czterech do pięciu dni. Energia będzie pozyskiwania z paneli słonecznych oraz akumulatora pokładowego. Wenus posiada małą prędkość obrotową, więc urządzenie BREEZE powinno być w stanie pracować wystarczająco długo bez dostępu do światła słonecznego. Urządzenie będzie sterowane zdalnie za pomocą sygnałów z Ziemi lub sygnałów z najbliższego załogowego statku kosmicznego.

Zdjęcie Grafika przedstawiająca Wenus / 123RF/PICSEL

Używając specjalistycznych instrumentów pokładowych, aparat BREEZE pobierze próbki atmosfery Wenus i przeprowadzi ich szybką analizę chemiczną. Ponadto wyposażenie urządzenia pozwoli na monitorowanie sytuacji meteorologicznej, tworzenie map meteorologicznych i wyszukiwanie śladów aktywności wulkanicznej na powierzchni planety.

Badacze uważają, że rewolucyjny projekt BREEZE będzie mógł badać również inne planety o nieprzyjaznym środowisku. Naukowcy jako kolejny cel typują Tytana - satelitę Saturna.