Obok Ziemi przeleci nieznana wcześniej asteroida

Duża asteroida wielkości kilkunastopiętrowego wieżowca zbliży się dzisiaj do Ziemi. Została nazwany 2019 WR3 i wyliczono, że znajdzie się w punkcie orbity najbliższym w piątek.

Zdjęcie NEO to coś, co NASA nazywa mianem. Near Earth Object /123RF/PICSEL

Agencja kosmiczna NASA zaklasyfikowała to ciało niebieskie jako obiekt bliski Ziemi, czyli tak zwany NEO (ang. Near Earth Object). Oznacza to, że ​jego orbita znajduje się okresowo bardzo blisko Ziemi, przynajmniej jeśli patrzeć na dystanse w kategoriach kosmicznych.

Nieco przerażające jest to, że asteroida 2019 WR3 została po raz pierwszy zauważona dopiero w zeszłym tygodniu. gdyby znajdowała się na kursie kolizyjnym z Ziemią, nie byłoby nawet wystarczająco dużo czasu, aby zorganizować sensowną akcję ratunkową.

Asteroida 2019 WR3 jest dość duża, bo według szacunków ma średnicę od 80 do 170 metrów. Ewentualna kolizja byłaby już mocno odczuwalna na całym świecie, a katastrofalna byłaby w obrębie miejsca upadku, lub na okolicznych wybrzeżach jeśli wpadłaby do oceanu.

Na szczęście podczas perygeum, które wystąpi 6 grudnia znajdzie się ona w bezpiecznej odległości wynoszącej 5,44 miliona kilometrów od Ziemi. Poleci ona w kosmos z prędkością względem naszej planety wynoszącą 27 036 km/h. Nie wiadomo jeszcze kiedy asteroida 2019 WR3 zawita w naszą okolicę po raz kolejny, ale sam fakt jej odkrycia i wciągnięcia na listę NEO powoduje, że będzie ona w przyszłości monitorowana.