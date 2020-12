Nowy statek kosmiczny zabierze ludzi na egzoplanety?

Najnowszy artykuł opublikowany w arXiv zdradza, iż ludzie w przyszłości będą mogli podróżować na bliskie egoplanety. Wszystko to z prędkością jednej czwartej prędkości światła.

Zdjęcie NASA Sunjammer /materiały prasowe

Połączenie technologii przyszłości z wysiłkiem naukowców może pozwolić wysyłać załogowe misje na bliskie egzoplanety - wszystko to z prędkością jednej czwartej prędkości światła. Nowy statek kosmiczny, który został opisany w publikacji na arXiv stanowi lżejszą wersję lekkiego żagla Sunjammer NASA. Całość ma wykorzystywać do działania kompaktowy reaktor termojądrowy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych USA. Na pokładzie znajdą się także specyficzne systemy laserowe.

Autorem badania jest astronom amator Alberto Caballero - ta sama osoba zaproponowała opisywaną wyżej koncepcję nowego statku kosmicznego. Cała konstrukcja będzie wymagała do działania lekkiego żagla o długości około 1,6 kilometra. Solar One będzie także w stanie osiągnąć średnio 22 proc. prędkości światła, tym samym docierając do najbliższej zdatnej do zamieszkania egzoplanety w mniej niż 19 lat.

Żeglarstwo słoneczne to termin, który został użyty po raz pierwszy przez pisarza Arthura C. Clarke’a w 1964 roku. Opowiadanie pisarza przedstawiało mały statek kosmiczny zasilany bez użycia drogiego paliwa - takiego, jak paliwo rakietowe. Zamiast spalania chemicznego, statek kosmiczny wykorzystuje do działania dużych, przypominających lustra żagli do okiełznania siły Słońca.

Z kolei kompaktowy reaktor termojądrowy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych , to zupełnie nowa technologia znajdująca się wciąż w fazie rozwoju. W teorii, jak donosi "Popular Mechanics", żaden reaktor termojądrowy nie był w stanie do tej pory produkować więcej energii niż zużywa do działania. Naukowcy twierdzą jednak, iż są blisko przełomu w tej kwestii.

Zdjęcie Ludzie będą mogli podróżować na egzoplanety? / 123RF/PICSEL

Statek kosmiczny Solar One miałby usuwać protony z przestrzeni kosmicznej i przekształcać je w energię nuklearną. Jak wyjaśnia strona NASA, istnieje wiele ograniczeń tego typu koncepcji, takich jak liczba protonów, które można zebrać oraz opór podczas podróżowania.

SpaceX i NASA pracują obecnie nad możliwościami wysłania człowieka na powierzchnię Księżyca i Marsa. W kuluarach mówi się jednak o pracach, które pozwolą latać ludziom znacznie dalej - wciąż jednak w ramach naszego własnego Układu Słonecznego. Egzoplanety to miejsca, których nigdy nie widziano z bliska, jednak wiadomo, iż niektóre z nich posiadają warunki do zamieszkania podobne do tych, jakie można znaleźć na Ziemi.