Nowy krater na Ryugu

Urządzenie o nazwie Small Carry-on Impactor (SCI), będące częścią sondy Hayabusa 2, utworzyło nowy krater na powierzchni planetoidy 162173 Ryugu.

Zdjęcie Obraz z DCAM 3 – materia wybita wskutek uderzenia SCI w Ryugu (po lewej zbliżenie na miejsce impaktu) /materiały prasowe

Japońska sonda Hayabusa 2 została wystrzelona w grudniu 2014 roku. Jej celem była planetoida 162173 Ryugu. Dotarła do niej po ponad trzech latach lotu, 27 czerwca 2018 roku. Następnie, po wstępnej fazie obserwacji, we wrześniu i w październiku, sonda uwolniła lądowniko-łaziki MINERVA II i MASCOT, które z sukcesem osiadły na powierzchni Ryugu i wykonały serię pomiarów.

Następnie, już na początku 2019 roku, nastąpiły przygotowania do pobrania próbek z powierzchni planetoidy. Operację pobrania próbek wykonano w nocy z 21 na 22 lutego. To zadanie sonda wykonała z sukcesem.

5 kwietnia 2019 roku został wykonany kolejny eksperyment: uderzenie małego impaktora w powierzchnię Ryugu. To urządzenie, o nazwie Small Carry-on Impactor (SCI), zostało uwolnione od Hayabusy 2. Moment uderzenia SCI w Ryugu nastąpił około 04:30 CEST.

Dla bezpieczeństwa, w momencie uderzenia sonda Hayabusa 2 znajdowała się daleko od miejsca impaktu SCI. Monitoring uderzenia powierzono małej "sub-sondzie" – kamerze o nazwie DCAM 3. Dzięki DCAM 3 udało się zarejestrować wybitą materię z powierzchni Ryugu po uderzeniu SCI.

Zdjęcie Small Carry-on Impactor / materiały prasowe

Jak na razie Hayabusa 2 przebywa z dala od Ryugu (odległość to ponad 100 km). Ma to związek z ryzykiem kolizji z małymi fragmentami powierzchni tej planetoidy, które mogą znaleźć się w pobliżu Ryugu i stwarzać zagrożenie dla sondy. Za około dwa tygodnie Hayabusa 2 wróci w pobliże planetoidy i przeprowadzi szczegółowe obserwacje nowego krateru.

Naukowcy JAXA mają nadzieję, że to uderzenie przyniesie kilka ciekawych informacji na temat Ryugu oraz małych planetoid Układu Słonecznego. Przede wszystkim ocenione zostaną rozmiary krateru, co przyniesie informacje na temat właściwości powierzchni i warstw podpowierzchniowych Ryugu. Będzie to także szansa na spojrzenie do wnętrza tej planetoidy i ustalenie, czy są zauważalne różnice w kolorystyce względem powierzchni. Impakt także pozwoli na określenie, czy głazy znajdujące się na powierzchni w rejonie impaktu doznały zmian, takich jak rozłupań czy pęknięć.