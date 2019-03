Nietypowa grupa 2734

W pierwszym tygodniu marca 2019 roku na widocznej z Ziemi tarczy Słońca można było zaobserwować nietypową grupę plam. Konfiguracja magnetyczna tej grupy była inna od typowej dla kończącego się cyklu.

Zdjęcie Konfiguracja magnetyczna grupy 2734 w dniu 6 marca 2019 roku /materiały prasowe

Aktualnie trwa minimum aktywności słonecznej. Jest to okres, w którym obserwowanych jest mało plam słonecznych, które zazwyczaj są także niewielkie i nie prezentują skomplikowanej konfiguracji magnetycznej. W konsekwencji następuje także mniej rozbłysków słonecznych.

Pomiędzy 31 stycznia, a 5 marca nastąpił rekordowy dla aktualnego cyklu aktywności okres bez plam słonecznych. Przez 33 dni na widocznej z Ziemi tarczy naszej Dziennej Gwiazdy nie zanotowano żadnej plamy. Wcześniejszy długi okres trwał 25 dni (październik - listopad 2018).

Ta "cisza" została przerwana przez nietypowy obszar aktywny, który zaczął kształtować się na początku marca. Otrzymał on 5 marca numer 2734. Przez kilka następnych dni doszło do pewnego rozrostu grupy, po czym rejon aktywny zaczął zanikać. Z perspektywy "wizualnej" obszar 2734 nie wyróżniał się niczym szczególnym - prezentował się podobnie do wielu innych małych rejonów aktywnych okresu minimum cyklu słonecznego.

Nietypowa w tej grupie była jednak konfiguracja magnetyczna. Praktycznie wszystkie grupy plam mają konfigurację wschód-zachód, w której jedna polaryzacja magnetyczna znajduje się przed (w ruchu obrotowym Słońca) drugą. Ich układ jest stały dla całego cyklu aktywności słonecznej. Dla 24 cyklu układ jest następujący: dla półkuli północnej "plusy" są przed "minusami", zaś dla półkuli południowej odwrotnie. Grupa 2734 miała inną orientację: bardziej północ-południe niż wschód-zachód.

Wideo Sunspot group 2734

Podczas minimum aktywności słonecznej mogą pojawiać się nowe obszary, pochodzące już z nowego cyklu aktywności słonecznej. Tworzą się one znacznie dalej od równika słonecznego w porównaniu z obszarami aktywnymi kończącego się cyklu. Co ciekawe, grupa 2734 powstała dość blisko równika, czyli w obszarze należącym do obecnego 24 cyklu aktywności słonecznej.

Nietypowa orientacja magnetyczna może także oznaczać znacznie większą aktywność obszaru, gdyż taka konfiguracja jest znacznie mniej stabilna. W przypadku grupy 2734 doszło do jednego rozbłysku dolnych stanów klasy C, a następnie jednego górnych stanów klasy B. Jak na okres minimum grupa 2734 okazała się być dość aktywna.

Wideo Sunspot group 2734 - magnetogram

Podsumowując, grupa 2734 prawdopodobnie nie była zwiastunem nowego cyklu, a raczej była wyjątkiem. Pierwsze obszary o konfiguracji nowego cyklu zanotowano już we wrześniu 2017, jednak znajdowały się one daleko od równika Słońca. W tym roku kolejne takie obszary mogą się pojawić na naszej Dziennej Gwieździe.